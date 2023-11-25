БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Прав был Александр IIIПроблемой ОДКБ ст...
  • Юрий Кушнарев
    если жевать сопли по-путински,то и эти регионы подпадут под бандеровскую идеологию,у нас же теперь её нет.Коммунистич...«Не борец»: Росси...

Голод не тетка. «Мрачная реальность» в Торонто

Голод не тетка. «Мрачная реальность» в Торонто

REXРоссийское информационное агентство Число людей, надеющихся найти еду в продовольственных банках Торонто, удвоилось в 2023 году, достигнув «кризисного уровня», согласно новому отчету об отсутствии продовольственной безопасности в крупнейшем городе Канады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
star
прежде чем жалеть несчастных канадцев,поинтересуйся ,как выживают пенсионеры в России.Я тоже бы пошла на благотворительный обед,но...Хотя даже в страшные 90-е страна беспокоилась о обездоленных.Хватит хайповать-бесит.Мало адреналина съезди на СВО хотя бы волонтером
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх