Голод не тетка. «Мрачная реальность» в Торонто

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прежде чем жалеть несчастных канадцев,поинтересуйся ,как выживают пенсионеры в России.Я тоже бы пошла на благотворительный обед,но...Хотя даже в страшные 90-е страна беспокоилась о обездоленных.Хватит хайповать-бесит.Мало адреналина съезди на СВО хотя бы волонтером