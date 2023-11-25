REXРоссийское информационное агентство Число людей, надеющихся найти еду в продовольственных банках Торонто, удвоилось в 2023 году, достигнув «кризисного уровня», согласно новому отчету об отсутствии продовольственной безопасности в крупнейшем городе Канады.
Голод не тетка. «Мрачная реальность» в Торонто
Комментарии
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прежде чем жалеть несчастных канадцев,поинтересуйся ,как выживают пенсионеры в России.Я тоже бы пошла на благотворительный обед,но...Хотя даже в страшные 90-е страна беспокоилась о обездоленных.Хватит хайповать-бесит.Мало адреналина съезди на СВО хотя бы волонтером
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