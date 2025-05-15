В 10-километровой пробке на КАД ищут любовь и друзей для рыбалки. Пробка на КАД, где утром 15 мая перевернулся груженый щебнем самосвал, увеличилась в два раза.
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В 10-километровой пробке на КАД ищут любовь и друзей для рыбалки. Пробка на КАД, где утром 15 мая перевернулся груженый щебнем самосвал, увеличилась в два раза.