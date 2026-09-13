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Сафонов отстоял на ноль и помог «ПСЖ» одержать первую победу в сезоне Лиги 1

Сафонов отстоял на ноль и помог «ПСЖ» одержать первую победу в сезоне Лиги 1

13 сентября «Брест» принимал на своем поле «ПСЖ» в матче 4-го тура Лиги 1.13 сентября «Брест» принимал на своем поле «ПСЖ» в матче 4-го тура Лиги 1.

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