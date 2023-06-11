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Гладков сообщил об остановке движения электричек после схода 15 грузовых вагонов

Гладков сообщил об остановке движения электричек после схода 15 грузовых вагонов

После схода с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива в Алексеевском городском округе Белгородской области движение электричек и пригородных поездов в регионе остановили.

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