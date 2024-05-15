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Военное обозрение

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Часть населения Харьковской области ожидает прихода ВС РФ и отказывается эвакуироваться

Часть населения Харьковской области ожидает прихода ВС РФ и отказывается эвакуироваться

Назначенное Киевом руководство региона не организовывает централизованную эвакуацию, предлагая населению эвакуироваться собственными силами.

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