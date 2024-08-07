Роли поменялись: Теперь китайцы просят у России

ИМ

Ильдус Мамлеев

Вот и сбыт нашли на всё то что Европа у нас отказалась покупать, теперь китайцы сделают свою накрутку и будут торговать со всем миром. Россия в плюсе, Китай наваривается, а всё остальные покупатели наших удобрений в полной жопе, цены на их и без того не деловую сельхоз продукцию резко пойдут вверх. Зато вся ЕС поддерживает санкции против России. Ни чего подождём когда они взвоют от таких цен и побегут рассталкивая друг друга локтями на поклон к Путину.