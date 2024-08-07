Пекин принялся скупать российские удобрения. По информации таможенной службы, всего за полгода в Китай отправилось аж на двадцать процентов больше отечественных поставок, чем за предыдущие шесть месяцев.
Роли поменялись: Теперь китайцы просят у России
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Вот и сбыт нашли на всё то что Европа у нас отказалась покупать, теперь китайцы сделают свою накрутку и будут торговать со всем миром. Россия в плюсе, Китай наваривается, а всё остальные покупатели наших удобрений в полной жопе, цены на их и без того не деловую сельхоз продукцию резко пойдут вверх. Зато вся ЕС поддерживает санкции против России. Ни чего подождём когда они взвоют от таких цен и побегут рассталкивая друг друга локтями на поклон к Путину.
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1 д.
Alexander S
никто никуда не побежит. в германии рассматривают снижение пенсий как вариант заполнения дыры в бюджете, накоплений населения хватит лет на 5 продержаться, а там можно и просто всех закопать, кому на еду не хватит...
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1 д.
Natalija Osminina
Откуда в пользователях МТ такое плоскостное мышление "от достигнутого"? Мир меняется, я бы сказала, рушится.. "Все пропало, клиент уезжает!" ЕС распадается, а Германия будет поделена на 3 части. ГДР уйдет в Россию. Так что на 5 лет никому ничего не хватит. Просто потому, что не будет резервного бакса.
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1 д.
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