Песков: Москва работает с продуманными вариантами урегулирования на Украине

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ЛЮБОВЬ РАССОХИНА

АБСОЛЮТНО УВЕРЕНА РАЗНОГЛАСИЯ С США И ЕВРОПОЙ ЭТО ПРОСТО ХИТРАЯ ИГРА.И ВСЕ ИХ ХОДЫ ПУТИН ДАВНО ПРОСЧИТАЛ.И ОТВЕТ БУДЕТ НЕОЖИДАННЫМ НО АРГУМЕНТИРОВАННЫМ , СОГЛАСНО ОЗВУЧЕННЫМ В 2021 ГОДУ / ДЕКАБРЬ/ И ПРОШЛОМ ГОДУ С ДОБАВЛЕНИЕМ - УБРАТЬ ЯДЕРКУ ИЗ ЕВРОПЫ И ХИМЛАБОРАТОРИИ ВОКРУГ РОССИИ!!