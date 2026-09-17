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Татар-информ

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Дочь режиссера Кашифы Тумашевой Зумара Халитова умерла в возрасте 100 лет

Дочь режиссера Кашифы Тумашевой Зумара Халитова умерла в возрасте 100 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Зумара Халитова – дочь режиссера Кашифы Тумашевой и сестра режиссера Равиля Тумашева – умерла утром 17 сентября в возрасте 100 лет.

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