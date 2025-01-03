Ученые прогнозируют новые магнитные бури на выходных

В субботу и воскресенье, 4 и 5 января, на Землю могут обрушиться новые магнитные бури. Об этом в прогнозе, опубликованном 3 января на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).