Командир 36-го мотострелкового полка 25‑й общевойсковой армии с позывным Гюрза заявил о том, что подразделения группировки войск «Запад» полностью контролируют все пути подхода и снабжения ВСУ в районе Красного Лимана, не позволяя украинским военнослужащим перебрасывать подкрепления и грузы.