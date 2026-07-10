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Командир 36 мотострелкового полка заявил о полном контроле путей снабжения ВСУ в Красном Лимане

Командир 36 мотострелкового полка заявил о полном контроле путей снабжения ВСУ в Красном Лимане

Командир 36-го мотострелкового полка 25‑й общевойсковой армии с позывным Гюрза заявил о том, что подразделения группировки войск «Запад» полностью контролируют все пути подхода и снабжения ВСУ в районе Красного Лимана, не позволяя украинским военнослужащим перебрасывать подкрепления и грузы.

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