Раскрыта тайна гигантской песчаной пирамиды в Марокко: Звёздной дюне оказалось 13 000 лет

Учёные впервые вычислили возраст одной из старейших дюн Земли. Они обнаружили, что звёздная дюна Лала-Лаллия (в переводе с берберского - "Самая высокая священная точка") в песчаном море Эрг-Шебби на юго-востоке Марокко, достигающая 100 м в высоту и 700 м в ширину, образовалась 13 000 лет назад.