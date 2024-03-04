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Раскрыта тайна гигантской песчаной пирамиды в Марокко: Звёздной дюне оказалось 13 000 лет

Раскрыта тайна гигантской песчаной пирамиды в Марокко: Звёздной дюне оказалось 13 000 лет

Учёные впервые вычислили возраст одной из старейших дюн Земли. Они обнаружили, что звёздная дюна Лала-Лаллия (в переводе с берберского - "Самая высокая священная точка") в песчаном море Эрг-Шебби на юго-востоке Марокко, достигающая 100 м в высоту и 700 м в ширину, образовалась 13 000 лет назад.

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