Глава Минздрава России Михаил Мурашко наградил педиатра из Самары

Награда была вручена на конгрессе “Национальное здравоохранение - 2023”.Среди представителей медицинского сообщества, которые были отмечены медицискнскими экспертами, стала педиатр Самарской больницы №6 Юлия Савостина.
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