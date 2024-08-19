Инфекция может привести к воспалению головного мозга, что вызывает мышечную слабость

Новое исследование, проведённое учёными из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (WUSTL), раскрывает механизм, который может лежать в основе мышечной слабости, связанной с воспалением головного мозга при различных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера и длительный COVID-19.
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