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Инфекция может привести к воспалению головного мозга, что вызывает мышечную слабость

Инфекция может привести к воспалению головного мозга, что вызывает мышечную слабость

Новое исследование, проведённое учёными из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (WUSTL), раскрывает механизм, который может лежать в основе мышечной слабости, связанной с воспалением головного мозга при различных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера и длительный COVID-19.

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