Боксёр Александру Параскив одержал уверенную победу

После вчерашнего сомнительного поражения в бою за прямую лицензию на Олимпийские Игры 2024 года в Париж, сегодня Александру одержал уверенную победу над боксёром из Соединённых Штатов Америки Емилио Гарсия и завтра в своем шестом бою на 2 Всемирном отборочном турнире за олимпийскую лицензию в весовой категории 63,5 кг встречается с казахом Мухаммедсабур Базарбай Уулу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии