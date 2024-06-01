Боксёр Александру Параскив одержал уверенную победу

После вчерашнего сомнительного поражения в бою за прямую лицензию на Олимпийские Игры 2024 года в Париж, сегодня Александру одержал уверенную победу над боксёром из Соединённых Штатов Америки Емилио Гарсия и завтра в своем шестом бою на 2 Всемирном отборочном турнире за олимпийскую лицензию в весовой категории 63,5 кг встречается с казахом Мухаммедсабур Базарбай Уулу.