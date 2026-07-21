Россия учтет в военном планировании стремление ФРГ к ядерному оружию

Германия хочет свою ядерную бомбу. Это не конспирология и не страшилка из телевизора. На прошлой неделе Служба внешней разведки России опубликовала доклад, от которого у многих в НАТО, мягко говоря, зачесались руки.
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