НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Россия учтет в военном планировании стремление ФРГ к ядерному оружию

Россия учтет в военном планировании стремление ФРГ к ядерному оружию

Германия хочет свою ядерную бомбу. Это не конспирология и не страшилка из телевизора. На прошлой неделе Служба внешней разведки России опубликовала доклад, от которого у многих в НАТО, мягко говоря, зачесались руки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии