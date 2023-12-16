Мошенники стали обманывать граждан от имени Росфинмониторинга

Известия/Дмитрий Коротаев Злоумышленники стали звонить россиянам и представляться сотрудниками Росфинмониторинга, после чего предупреждают якобы о манипуляциях с деньгами или счетами и выведывают конфиденциальные данные, предупредило ведомство в своем Telegram-канале.