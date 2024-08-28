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Спички - не игрушка

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«Гнойная нечисть». Людей шокировали угрозы Шендеровича русским детям

«Гнойная нечисть». Людей шокировали угрозы Шендеровича русским детям

Виктор Шендерович. «Россия — сепаратор дерьма. Все политическое дерьмо мира у нас в союзниках», — заявил в очередном интервью беглый иноагент Виктор Шендерович*, который то ли у дочери в Польше обитает, то ли на исторической родине в Израиле.

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