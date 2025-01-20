Врач объяснил, почему крещенские купания опасны для здоровья

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Профессор, доктор медицинских наук, педиатр-иммунолог Андрей Продеус отметил, что люди, не подготовленные к холодной воде, которые в этом году решились на купания в ледяной воде в Крещение, могут подорвать свой иммунитет.