Россиянам раскрыли законные способы меньше работать

Юрист Красовская: Работающим с радиацией россиянам доступна короткая неделя Ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская в беседе с агентством «Прайм» раскрыла, что работа на неполный день, согласно трудовому законодательству, возможна для некоторых категорий.
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