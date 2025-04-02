Россиянам раскрыли законные способы меньше работать

Юрист Красовская: Работающим с радиацией россиянам доступна короткая неделя Ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская в беседе с агентством «Прайм» раскрыла, что работа на неполный день, согласно трудовому законодательству, возможна для некоторых категорий.