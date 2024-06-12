Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России.«Главный государственный праздник мы встречаем с гордостью за славную историю Отечества, с твердой уверенностью, что справимся со всеми испытаниями, добьёмся новых побед», – написал он в своем Telegram-канале.