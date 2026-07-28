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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пивоваров о будущем Чавеса в «Динамо»: «Новости в интернете – всего лишь слухи. Сейчас Луис вернулся и проходит поготовку с новым тренером, о дальнейших решениях сказать не могу»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем полузащитника Луиса Чавеса в команде. «Про Чавеса много новостей в интернете, но это всего лишь слухи.

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