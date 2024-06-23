Что подорожает в России с 1 июля

Какие изменения произойдут в России с 1 июля и окажут существенное влияние на каждого: Тарифы на ЖКХ увеличатся по всей стране на 4-15% (в каждом регионе установлен свой предел), при этом стоимость капитального ремонта многоквартирных домов вырастет на 36,2%.