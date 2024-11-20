«А что, если не Байден?»: кто в Вашингтоне «разрешил» Киеву глубокие удары по РФ и каковы будут последствия

Обычно, когда говорят «коллективный Запад», подразумевают некую корпорацию – разумеется, состоящую из далеко не равноправных партнёров, не монолитную, но всё же объединённую общими целями и движущуюся в одном направлении.
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