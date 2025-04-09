Некабинетный стиль

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Елена Шмелева рассказала губернатору Дмитрию Миляеву о самых частых жалобах туляков, направляемых в областные и столичные инстанции, а также на прямую линию президента.
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