По словам главы чешского МИДа, идея запрета не получила широкой поддержки среди государств ЕС, и маловероятно, что удастся достичь единого решения о введении общего запрета на выдачу туристических виз россиянам в Евросоюзе.
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