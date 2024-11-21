В Омске назначили замминистров: кто сохранил посты, а кто ушел в отставку. Здесь рассказали обо всех свежих кадровых решениях в региональном правительстве.
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В Омске назначили замминистров: кто сохранил посты, а кто ушел в отставку. Здесь рассказали обо всех свежих кадровых решениях в региональном правительстве.