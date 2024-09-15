Bild узнал о готовности Киева к прекращению огня «на отдельных участках»

Полный план Зеленский предоставит Байдену. Стало известно, что в рамках очередного визита в США президент Украины Владимир Зеленский представит президенту США Байдену, вице-президенту Камале Харрис и кандидату в президенты США Дональду Трампу план с учетом разрешение бить по России дальнобойным оружием.