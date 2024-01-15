Специалисты проведут консультации по подготовке к собеседованию для жителей Ростокина

Служба занятости приглашает соискателей из района Ростокино в центры „Моя работа“ и „Моя карьера“, где горожане смогут принять участие в занятиях по составлению резюме и подготовке к будущему собеседованию.
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