"Неясно на какие средства живет Чубайс", - российский парламентарий озаботился поведением экс- чиновника

"Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверить работу Анатолия Чубайса ....". Депутату ГД С.Хамзаеву надо было такие "умные предложения" вносить на рассмотрение лет 5-7 тому назад. А то, проснулся и удивился. Чубайс нам (им) всем показал шиш с маслом и слинял за рубеж, пока такие олухи делали вид, что занимаются делом.

ГМ

Георгий Михалев

Показухой занимаются, готовятся к предвыборной компании. Раньше ни у кого не возникало вопроса на чьи бабки живет рыжий и вот, наконец, их заинтересовало. А где вы, такие "честные и порядочные" раньше были? Или раньше регулярно отстежку получали?