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"Неясно на какие средства живет Чубайс", - российский парламентарий озаботился поведением экс- чиновника

"Неясно на какие средства живет Чубайс", - российский парламентарий озаботился поведением экс- чиновника

Рolitiki.net От "любви" до обвинения в госизмене - один шаг. Вчера ряд либеральных СМИ умилялись добродетелью Анатолия Чубайса - помогающего с гуманитарной своим новым израильским соотечественникам.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Какого хе негодяя выпестовали наши власти!!! Рыжему вору ещё надолго сворованного хватит!
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47 мин.
Владимир Петросов
&quot;Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверить работу Анатолия Чубайса ....&quot;.   Депутату ГД С.Хамзаеву надо было такие &quot;умные предложения&quot; вносить на рассмотрение лет 5-7 тому назад. А то, проснулся и удивился. Чубайс нам (им) всем показал шиш с маслом и слинял за рубеж, пока такие олухи делали вид, что занимаются делом.
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40 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Показухой занимаются, готовятся к предвыборной компании. Раньше ни у кого не возникало вопроса на чьи бабки живет рыжий и вот, наконец, их заинтересовало. А где вы, такие &quot;честные и порядочные&quot; раньше были? Или раньше регулярно отстежку получали?
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20 мин.

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