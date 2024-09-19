Россиянин Качмазов победил 72-ю ракетку мира Ковачевича в первом круге турнира ATP в Чэнду

Российский теннисист Алибек Качмазов вышел во второй круг турнира ATP-250 в Чэнду (Китай). В первом круге он, занимающий 252-е место в рейтинге, обыграл 72-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича со счётом 6:4, 7:6 (9:7).