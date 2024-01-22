Фриц об обещании девушки съесть банку пасты «Веджимайт» в случае победы над Циципасом: «Прослежу, чтобы она съела»

Тэйлор Фриц прокомментировал обещание своей девушки перед матчем со Стефаносом Циципасом. Морган Риддл написала, что если Фриц выиграет, она в прямом эфире съест целую банку «Веджимайта» – популярной в Австралии пасты на основе пивного сусла.