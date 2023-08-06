Аргументы недели

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Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что армии Украины нужно от Запада больше ракет и крупнокалиберных боеприпасов

Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского, сделал заявление о том, что Вооруженным силам бывшей советской республики нужно от западных государств больше ракет и крупнокалиберных снарядов.

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