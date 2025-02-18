Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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USAID финансировал приток мигрантов в Россию

USAID финансировал приток мигрантов в Россию

3 февраля 2025 года из-за отключения финансирования президентом Дональдом Трампом фактически приостановило работу Агентство США по международному развитию.

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Комментарии
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Daddy Bo
Полагаете, что этот список нам был выдан при восъождении Трампа?
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14 час.
РУ
Раиса Утропова
Сорос действует на Россию. Ну, раз наднациональное правительство США действует так, значит надо, чтобы Дума противостояла этому. А на Думу русскому народу надеяться нечего.
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13 час.
М
ММ
Очень на это надеюсь! Трамп и Маск- здравомыслящие люди!
Ответить
5 час.
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