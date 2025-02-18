Daddy Bo Полагаете, что этот список нам был выдан при восъождении Трампа?

РУ Раиса Утропова Сорос действует на Россию. Ну, раз наднациональное правительство США действует так, значит надо, чтобы Дума противостояла этому. А на Думу русскому народу надеяться нечего.