В Туле продолжается "Ночной дозор" за несовершеннолетними

Профилактическая акция "Ночной дозор: 2024" продолжается в Туле. Сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города совместно с полицейскими провели ночные рейды в Зареченском и Пролетарском округах.
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