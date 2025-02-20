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Царьград

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Трамп: Зеленский избегает выборов, его поддержка снижается до критических 4%

Трамп: Зеленский избегает выборов, его поддержка снижается до критических 4%

Дональд Трамп на форуме в Майами заявил, что Владимир Зеленский отказывается от выборов на Украине, имея низкий рейтинг поддержки.

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