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Капитан Дандыкин: у армии Украины осталось около 30 тысяч резервистов для контрнаступления

Капитан Дандыкин: у армии Украины осталось около 30 тысяч резервистов для контрнаступления

Украинская армия сейчас располагает лишь 30 тысячами резервистов, которых могут задействовать во время контрнаступления.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Держитесь ребята. Тут вот Марочко написал что еще  5 атак и личный состав  хохлов закончится.   Так что еще 5 атак Да ... немного ждать осталось. Будем поглядеть как скоро сказка сказывается и дело делается
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