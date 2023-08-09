Капитан Дандыкин: у армии Украины осталось около 30 тысяч резервистов для контрнаступления

360Военное делоПодписатьсяКапитан Дандыкин: у армии Украины осталось около 30 тысяч резервистов для контрнаступленияУкраинская армия сейчас располагает лишь 30 тысячами резервистов, которых могут задействовать во время контрнаступления.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛариса ПоплавскаяДержитесь ребята. Тут вот Марочко написал что еще 5 атак и личный состав хохлов закончится. Так что еще 5 атак Да ... немного ждать осталось. Будем поглядеть как скоро сказка сказывается и дело делаетсяОтветить15 час.
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