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Вечерний Новосибирск

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Тридцатилетние летчик и балерина ушли на пенсию в Новосибирске

Тридцатилетние летчик и балерина ушли на пенсию в Новосибирске

Самых молодых получателей пенсии в регионе назвали в отделении СФР по Новосибирской области. «Самым молодым пенсионером в регионе, которому страховая пенсия была установлена ранее общеустановленного пенсионного возраста, является летчик 1994 года рождения.

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