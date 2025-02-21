Тридцатилетние летчик и балерина ушли на пенсию в Новосибирске

Самых молодых получателей пенсии в регионе назвали в отделении СФР по Новосибирской области. «Самым молодым пенсионером в регионе, которому страховая пенсия была установлена ранее общеустановленного пенсионного возраста, является летчик 1994 года рождения.
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