Юрист Асьмирко: конфликт с работодателем сначала стоит зафиксировать письменно

Юрист Александр Асьмирко рассказал, как сотруднику действовать при конфликте с работодателем. В беседе с газетой «Известия» он отметил, что сначала свою позицию стоит зафиксировать письменным заявлением на имя работодателя.
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