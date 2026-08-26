RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 677 подписчиков

Юрист Асьмирко: конфликт с работодателем сначала стоит зафиксировать письменно

Юрист Асьмирко: конфликт с работодателем сначала стоит зафиксировать письменно

Юрист Александр Асьмирко рассказал, как сотруднику действовать при конфликте с работодателем. В беседе с газетой «Известия» он отметил, что сначала свою позицию стоит зафиксировать письменным заявлением на имя работодателя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии