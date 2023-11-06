Вы опасались, что легинсы вытеснят брюки? Но это делают колготки

Борьба с колготками, начавшаяся в 90-х, казалось, завершилась в 2016-м: многие стилисты признали эту вещь необязательной деталью гардероба, не способной ни дополнить, ни украсить образ, и допустили её существование лишь в роли протокольного аксессуара.
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