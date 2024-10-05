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The Times рассказала о «грязной тактике» мобилизации в Одессе

The Times рассказала о «грязной тактике» мобилизации в Одессе

The Times посвятила свой материал разбору украинской силовой мобилизации. Материал об этом озаглавлен весьма красноречиво: «Тактика призыва становится все более грязной, так как измученные конфликтом украинцы отказываются от него».

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