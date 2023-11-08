Нападающий "Вашингтона" Овечкин: иногда удача просто не на твоей стороне

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о своей результативности на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отметил, что ему порой просто не хватает удачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии