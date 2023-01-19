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«Присматривают жилье для потомства»: москвичам объяснили причину нашествия лис в городе

«Присматривают жилье для потомства»: москвичам объяснили причину нашествия лис в городе

Начальник отдела по сохранению биоразнообразия московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров объяснил жителям столицы причину столь массового нашествия лис с начала января.

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