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Мошенники взламывают личные кабинеты сотовых абонентов

Мошенники взламывают личные кабинеты сотовых абонентов

Они научились вскрывать личные кабинеты сотовых абонентов. Об этом информирует iz.ru. Источники издания близкие к двум операторам утверждают, что если в конце апреля подобные происшествия были редкими, то теперь каждую неделю их происходят сотни.

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