Генерал ВС США назвал несколько путей прямого конфликта с Россией

Глава северного командования Вооружённых сил США Грегори Гийо в докладе Конгрессу заявил, что в украинском конфликте остаётся несколько вероятных путей, по которым конфликт на Украине может перерасти в прямой военный конфликт со Штатами.
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