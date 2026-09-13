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Снятие запрета на размещение ЯО в Литве приведет к большой опасности для страны – Песков

Снятие запрета на размещение ЯО в Литве приведет к большой опасности для страны – Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снятие запрета на размещение ядерного оружия на территории Литвы не повысит уровень безопасности страны, а приведет к появлению большой опасности для нее.

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