Роттердам (ATP). Финал. Синнер сыграет с де Минауром

Сетка турнира здесь. ABN AMRO Open Роттердам, Нидерланды 12 – 18 февраля 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 134 985 евро Крытые корты, хард Финал Янник Синнер (Италия) Алекс де Минаур (Австралия) Дата проведения 18 февраля, 17.
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