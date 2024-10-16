Командир зенитно-ракетного отделения ВС РФ сбил более 50 дронов ВСУ

Российскому военнослужащему с позывным Сава, командующему одним из российских зенитно-ракетных отделений, удалось сбить более пяти десятков украинских дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира зенитно-ракетной батареи группировки войск «Днепр» с позывным Битник.
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