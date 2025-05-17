Российские войска освободили село Александрополь в ДНР

Российская армия взяла под контроль село Александрополь Донецкой Народной Республики, следует из сводки Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции за 17 мая, опубликованной в соцсетях.
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