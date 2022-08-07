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Рамирес об отъезде из «Краснодара» в марте: «Жена хотела родить в Европе, а семья для меня на первом месте. Я очень хотел вернуться в Россию»

Кристиан Рамирес рассказал, почему в марте уехал из России вместе с остальными легионерами «Краснодара».

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