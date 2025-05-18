Военный священник Савченко перед гибелью в зоне СВО спас пятерых человек

Военный священник Антоний Савченко погиб в зоне спецоперации во время помощи раненым, иерей спас пятерых человек, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон на церемонии отпевания священнослужителя.
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